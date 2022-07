Hoe verliep de opdracht voor de moord op Peter R. de Vries?

Connect on Linked in

Op 6 juli 2021 werd misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten. Hij overleed later. Twee mannen staan hiervoor terecht. Steeds meer komt nu naar buiten over wie de moordmakelaar, en de opdrachtgever kunnen zijn geweest. Het mogelijke complot in vijf stappen.

Door Joost van der Wegen

1.

De moord

Op de avond van 6 juli 2021, even na half acht, vallen er vijf schoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat. Het is een aanslag op Peter R. de Vries. Negen dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Nog geen drie kwartier na de aanslag worden twee verdachten aangehouden. Dat zijn Delano G. (21), en de Pool Kamiel E. (35). Niet duidelijk is wie hun opdrachtgever is.

Nadat Peter R. de Vries is vermoord, gaat de verdenking voor de aanslag bij de politie al snel naar de vermeende misdaadorganisatie van Ridouan Taghi (hoewel ook Willem Holleeder niet wordt uitgesloten).

De Vries is vertrouwenspersoon geworden van kroongetuige Nabil B. in de zaak Marengo, waarin Taghi en nog 16 personen worden verdacht van zes moorden, vier pogingen tot moord en het voorbereiden van liquidaties.

2.

Het briefje

Al eerder werden de broer van Nabil B., en zijn advocaat Derk Wiersum omgebracht. In de periode rond deze moorden bereikt De Vries het gerucht dat Taghi hem om zou willen brengen. Maar deze schreef De Vries daarop een persoonlijk briefje dat hij niet voor zijn leven hoefde te vrezen. Hij was zelfs trouw fan van zijn eerdere misdaadprogramma liet hij hem weten. De Vries snapte de bedreiging ook niet, want hij had nooit journalistieke aandacht aan hem besteed. Dit was voor hij de rol van vertrouwenspersoon van Nabil B. innam. De kroongetuige die tegen Ridouan Taghi ging verklaren.

3.

Opdracht

Tijdens het proces tegen Delano G. en Kamil E. in de afgelopen weken komt naar buiten dat ene Krystian M. (27) wel eens de man zou kunnen zijn die door de politie als NN-*4429 wordt aangeduid. De man die via een Google Pixel-telefoon de opdracht tot de moord op De Vries begeleidde. Op 4 juli houdt de politie M. in zijn cel aan. Hij zit al vast voor de verdenking van een andere schietpartij, die in Zeewolde plaatsvond. Interessant is dat Krystian M. ook voorkomt in een onderzoek tegen Anouar Taghi, een verre neef van Ridouan Taghi. Dat gaat over de zware mishandeling van een persoon in Utrecht. Zou M. de connectie kunnen zijn tussen Ridouan Taghi en de moord op Peter R. de Vries? Taghi ontkent De Vries te hebben laten ombrengen.

5.

Vijand van de chef

Een dag na de aanhouding van Krystian M. maakt de rechtbank bekend dat ze de strafzaak tegen de verdachte moordenaars van Peter R. de Vries wil heropenen, omdat er nieuwe informatie is ingebracht door de officieren van Justitie. Deze getuige ‘5089’ zou geweten hebben dat er op een journalist werd gejaagd, ‘een vijand van de chef’. Hij zou hebben verklaard enorm te zijn geschrokken, toen dat op 6 juli Peter R. de Vries bleek te zijn. Laatste nieuws is dat Taghi misschien via zijn neef Youssef de moordopdracht op De Vries vanuit de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) heeft uitgevaardigd. Deze Youssef was advocaat, en hem werd daarom -ondanks zijn relatie tot de verdachte- lange tijd toegang tot deze ‘oom’ gegeven.

Maandag behandelt de rechtbank de door het OM nieuw ingebracht verklaringen van getuige ‘5089’. De uitspraak in de zaak tegen de vermeende moordenaars van De Vries staat op 14 juli gepland. Niet duidelijk is of deze datum nu wordt verplaatst.