Hof gaat naam Brabantse wonderbelegger publiceren

Nadat Rob van den B. uit het Brabantse Gemert eerder door de Bossche rechtbank werd vrijgesproken van beleggingsfraude, oplichting en verduistering krijgt hij van het gerechtshof in Den Bosch daarvoor wel straf: zes jaar cel. Dat is veel hoger dan bij de rechtbank. Van den B. lichtte tussen 2010 en 2013 een groot aantal particulieren op voor ruim 9 miljoen euro.

Misleid

Het gerechtshof is hard voor Van den B.. De straf valt ook hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, van vier jaar. De rechtbank strafte de man alleen voor voor witwassen, valsheid in geschrifte en beleggen zonder vergunning.

Van den B. spiegelde mensen voor dat hij een goede en ervaren belegger was en dat het door hen geïnvesteerde geld hoge rendementen zou opleveren. Volgens het hof belegde hij slechts een deel van de 9 miljoen. Hij eigende zich de rest van het geld toe, en besteedde dat aan de aankoop van auto’s, een bar, een woning, een zwembad en vakanties. Voor zover er rendementen werden uitbetaald, gebeurde dit veelal uit door andere beleggers ingelegde bedragen.

Met het wel belegde geld werden aanzienlijke verliezen geleden en Van den B. ging failliet. Daarna zette hij opnieuw frauduleuze beleggingspraktijken op.

Failissementsfraude

Nadat Van den B. was vrijgekomen uit voorarrest pleegde hij in 2015 faillissementsfraude. Dit deed hij door de curator onder valse voorwendselen een blokkade op zijn bankrekening te laten opheffen en daarop inkomsten uit nieuwe verdiensten te ontvangen, die hij niet meldde aan zijn curator. Daardoor werd tijdens zijn faillissement een bedrag van 75.000 euro aan de boedel onttrokken, terwijl deze inkomsten juist door de curator over de gezamenlijke schuldeisers hadden moeten worden verdeeld.

Ook zette hij meteen zijn beleggingspraktijken voort, waarbij hij de FIOD met een vervalst bankafschrift probeerde te misleiden. Om een belegger, die zijn forse inleg terug wilde hebben, om de tuin te leiden over zijn financiële situatie, pleegde de man bovendien valsheid in geschrifte door het valselijk opmaken van een brief van een advocaat.

Gewetenloos

Naar het oordeel van het hof is Van den B. een onverbeterlijke recidivist, die jarenlang gewetenloos vele beleggers met gedraai, leugens en smoezen heeft misleid, met veel financiële en psychische problemen voor de gedupeerden tot gevolg.

De rechtbank hem eerder vrij van de beleggingsfraude en legde hem voor de overige strafbare feiten een gevangenisstraf op van in totaal 16 maanden (waarvan 167 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur. Het hof vindt dat de rechtbank onvoldoende recht deed aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten.

Het hof acht de kans op herhaling groot. Als de uitspraak onherroepelijk wordt zal het gerechtshof daarom, anders dan gebruikelijk, de naam van de verdachte publiceren.