Hof: hogere straffen voor deelname aan criminele organisatie en witwassen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep vier verdachten veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De hoogste straf van 10,5 jaar kreeg de 44-jarige Braziliaanse verdachte F. Hij is naast deelname aan een criminele organisatie en witwassen ook veroordeeld voor grootschalige invoer van cocaïne, cocaïne- en vuurwapenbezit. Alle straffen vallen hoger uit dan de rechtbank eerder oplegde.

Haven Antwerpen

Hoofdverdachte F. hield zich van 2015 tot en met 2017 bezig met deelname aan een criminele organisatie die zich toespitste op de import van grote hoeveelheden cocaïne tussen Brazilië en Europa, die de haven van Antwerpen binnenkwamen in zeecontainers. Het geld dat daarmee binnenstroomde werd witgewassen door onder meer luxe auto’s te kopen.

2 ton in spijkerbroeken

De zaak kwam aan het rollen door de aanhouding op Schiphol van medeverdachte A. de K. Op 17 februari 2017 werd 2 ton aan eurobiljetten verstopt in drie spijkerbroeken in zijn koffer aangetroffen. Hij was van plan dit geld naar São Paulo (Brazilië) te brengen. Later bleek dat hij dat in opdracht van F. deed en tweemaal eerder had gedaan.

Vakantiehuisje

Daarop zijn verschillende woningen doorzocht, waarbij in een door F. gehuurd vakantiehuisje in Vinkeveen in een koffer een sporttas met 283.000 euro contant geld werd gevonden. Daarnaast werden in het pand een Rolex-horloge, een geldtelmachine, vier kilo cocaïne en twee vuurwapens met munitie aangetroffen. Vele verdachten, waaronder de vier verdachten die in hoger beroep gingen, werden bij de politieactie aangehouden.

Onderzoek King

Op een aangetroffen laptop stonden veel foto’s en informatie met betrekking tot omvangrijke cocaïnetransporten met zeeschepen vanuit Brazilië via de Westerschelde, die in de Antwerpse haven werden gelost. Op die manier kwam in het onderzoek King de internationaal opererende criminele organisatie aan het licht, die gedurende drie jaar bestond.

Celstraffen

In mei 2019 werd F. door de rechtbank op Schiphol veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Het hof legt hem in hoger beroep twee jaar meer op: 10,5 jaar cel.

Verdachte A. de K. kreeg eerder tien maanden cel, maar krijgt in hoger beroep twee jaar en één maand cel, voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Verdachte M. de K. krijgt een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor witwassen. De rechtbank legde haar eerder zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf op met een proeftijd van twee jaar en 240 uur taakstraf.

De vierde verdachte V. krijgt van het hof een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 160 uur, wegens het witwassen van vier geldbedragen. De rechtbank legde haar een maand voorwaardelijke gevangenisstraf op met een proeftijd van twee jaar en 120 uur taakstraf.

Onvoldoende recht

Het hof legt alle verdachten hogere straffen op dan de rechtbank, omdat het van oordeel is dat die straffen onvoldoende recht deden aan de impact en omvang van de bewezen verklaarde feiten gedurende een lange periode.

Het hof matigt de aanvankelijk beoogde straffen enigszins, rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn zowel in de procedure bij de rechtbank als bij het hof.