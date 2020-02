Hof: onderzoek naar vrijlating Klaas Otto

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft besloten dat de Reclassering moet gaan doen naar de mogelijkheid om No Surrender-oprichter Klaas Otto op vrije voeten te stellen, zo meldt het ANP. Otto staat terecht in een zaak over afpersingen, geweld en witwassen na een veroordeling door de rechtbank.

Hij heeft daarbij zes jaar cel gekregen. Het onderzoek door de Reclassering moet zich toespitsen op de vraag of Otto een enkelband kan krijgen en wat hij de hele dag gaat doen als hij thuis is. Afgelopen zomer besloot het hof dat Otto vast moet blijven zitten, net als op latere zittingen.

In de zaak gaat het hof nog tientallen getuigen horen en dat zal nog langere tijd gaat vergen en een datum voor een inhoudelijke behandeling is nog niet in zicht. Otto zit inmiddels ruim drie jaar in voorarrest. Het hof: ‘Het belang van de verdachte weegt steeds zwaarder naarmate de datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling in zicht komt.’

Als Otto niet in hoger beroep was gegaan dan zou hij op 20 januari volgend jaar vrij kunnen komen.

