‘Hof wijst nieuwe reconstructie in Enschedese moordzaak af’

Slaapkamer Mellée (26) werd in 2018 doodgeschoten in de slaapkamer van zijn toenmalige vriendin. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank de ex-vriendin en een man tot elk 22 jaar gevangenisstraf. Die straf was hoger dan de eis van negentien jaar cel van het Openbaar Ministerie.

De man, V. (42), zou volgens de rechtbank de schutter zijn geweest.

G. (39), de vriendin van Mellée, werd aangemerkt als opdrachtgever. Beiden ontkennen betrokkenheid en gingen in hoger beroep. Een derde verdachte werd eerder vrijgesproken; daartegen tekende het OM eveneens hoger beroep aan.

VR

Het OM wilde in hoger beroep een nieuwe digitale reconstructie uitvoeren, waarbij verdachten virtueel door de slaapkamer zouden lopen waar de moord plaatsvond.

Eerdere reconstructies, uitgevoerd met virtualreality-brillen waarbij rechters, aanklagers en advocaten meekeken op een digitaal nagebouwde plaats delict, leverden volgens het OM geen betrouwbare resultaten op.

Dna-sporen

Mellée werd in het bed van G. met drie kogels van dichtbij gedood. Op het bed en op kogelhulzen vond de politie dna van V.

Tijdens een eerdere digitale reconstructie gaf hij een alternatieve verklaring voor de aanwezigheid van die sporen. Het hof acht een derde reconstructie echter niet noodzakelijk voor de verdere beoordeling van de zaak.

Wel zullen op verzoek van de verdediging twee getuigen opnieuw worden gehoord, onder wie de veroordeelde ex-vriendin. Daarnaast krijgen zowel het OM als de advocaten opnieuw de gelegenheid om een deskundige te ondervragen over het dna-onderzoek.

Een datum voor de inhoudelijke behandeling in hoger beroep is nog niet vastgesteld.