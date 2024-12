Hogere straf dan eis: 22 jaar cel voor moord op Daan Mellée in Enschede

Koelbloedig In de vroege ochtend van 2 juli 2018 kwam Daan Mellée in de woning waar hij samenwoonde met de vrouw met wie hij een relatie had. In zijn bed is hij van dichtbij beschoten, twee keer door het hoofd en een keer door zijn lichaam. De vrouw heeft volgens de rechtbank de 41-jarige man ingeschakeld om deze moord met haar te plegen.

Het lichaam van Mellée werd op 3 juli 2018 rond 17.00 aangetroffen in de woning aan het Oosterveld. Naast het levenloze lichaam zijn drie kogelhulzen aangetroffen. Op twee van die kogelhulzen werd het dna van de 38-jarige vrouw aangetroffen. Op één kogelhuls ook het dna van de 41-jarige verdachte. In de badkamer werden diverse kledingstukken met schotresten aangetroffen, waaronder een vest dat door de 38-jarige was gedragen.

Scenario

Het scenario ziet er volgens justitie in het kort als volgt uit: op de avond van 1 juli hadden het slachtoffer en zijn 38-jarige vriendin forse ruzie. De 38-jarige werd daarbij fors mishandeld. De twee zouden volgens de politie regelmatig drugs gebruiken.

Die nacht wacht zij samen met de 43-jarige verdachte tot het slachtoffer thuiskomt. Dan wordt de 41-jarige gebeld, meerdere malen op verschillende nummers. Hij neemt lange tijd niet op. Kort voor 10.30 in de ochtend van 2 juli ontgrendelt de 41-jarige zijn telefoon en schakelt deze – na het lezen van de berichten – uit. Hij rijdt naar de woning aan het Oosterveld waar de deur voor hem is ontgrendeld.



Samen met de 38-jarige vrouw loopt hij naar de slaapkamer. Het is dan rond 10.46. Ergens tussen dat moment en 10.58 is het slachtoffer doodgeschoten.

Wraak voor mishandeling

De rechtbank is van oordeel dat de 38-jarige vrouw en de 41-jarige man “koelbloedig en gewetenloos hebben gehandeld”. ‘De moord is uit wraak gepleegd, als vergelding voor de mishandeling van de vrouw door het slachtoffer eerder die nacht. De man en de vrouw hebben daarmee voor eigen rechter gespeeld.’

Ontkennende verdachten

Dat de man en de vrouw hun betrokkenheid bij de moord voortdurend hebben ontkend en geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun daden werkt strafverzwarend. ‘De rechtbank rekent het hen aan dat zij geen openheid van zaken hebben gegeven over de omstandigheden die ten grondslag hebben gelegen aan het plegen van dit misdrijf. De nabestaanden van het slachtoffer hebben hun vader, zoon en broer door ernstig geweld verloren. Zij moeten niet alleen leven met dit grote verlies, maar voor hen zijn ook vele vragen onbeantwoord gebleven.’

Hogere straffen

De 38-jarige vrouw en de 41-jarige man worden beiden veroordeeld tot 22 jaar cel. De straf valt daarmee hoger uit dan de eis van 19 jaar van het Openbaar Ministerie. Naast de gevangenisstraf moeten de man en de vrouw drie nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding van in totaal 60.000 euro betalen.

Vrijspraak

De 43-jarige medeverdachte is door de rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. Tegen hem was negen jaar geëist. Hoewel er aanwijzingen zijn waaruit kan worden afgeleid dat de 41-jarige man werd geïnformeerd over de aanwezigheid van het slachtoffer in de woning, en de medeverdachte de daders behulpzaam wilde zijn, is er geen bewijs dat hij wist dat de man en de vrouw het slachtoffer wilden vermoorden, aldus de rechtbank.

Complex

Het onderzoek naar de verantwoordelijken voor de moord nam zes jaar in beslag. Uitgebreid forensisch onderzoek, een reconstructie op de plaats delict en het optekenen van wisselende en uiteenlopende verklaringen van getuigen en verdachten, maakten het onderzoek complex.