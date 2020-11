Hof wil officier van justitie horen in grote cokezaak

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Leeuwarden wil een officier van justitie en een advocaat onder ede horen in de grote cocaïnezaak “Maggiora”. De advocaten van verschillende verdachten willen hen bevragen over afspraken die justitie maakte met de Meppeler verdachte Ivo J. (31). Het ‘Openbaar Ministerie stelt dat met J. geen afspraken zijn gemaakt en dat hem ook geen toezeggingen zijn gedaan.

(beeld uit archief)

Wim van de Pol

In augustus 2017 veroordeelde de rechtbank in Assen vijf verdachten die hoger beroep aantekenden tot flinke celstraffen, voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie, cocaïnehandel en voorhanden hebben van vuurwapens. Utrechter Saied H. kreeg als leider van de groep acht jaar cel. Ivo J. was tussen 2013 en 2015 zijn rechterhand. Hij kreeg “slechts” drie jaar, na een lage strafeis. De reden voor deze coulance was dat hij mee had gewerkt met justitie, aldus het Openbaar Ministerie.

Veertig verklaringen

De zaaksofficier in Maggiora was Henk Mous. Advocaat Evert Kuiters stond Ivo J. bij. Verdachte J. legde bijna veertig verklaringen af bij de politie met daarin veel details over de werkwijze en de operaties van de criminele organisatie. Het bewijs in de zaak was vooral daarop gebaseerd.

Advocaat Sanne Schuurman staat verdachte Mel E. (37) bij. Hij twijfelt ernstig aan de betrouwbaarheid van J. en vermoedt dat er een deal met hem is gesloten, waarover lang niet alles bekend is. Volgens Schuurman zijn trouwens alle verdachten door de politie onder druk gezet om over de anderen te verklaren. Een getuige heeft gezien dat Ivo J. na zijn aanhouding een laptop mocht ophalen.

Geen deal

Justitie ontkent al vier jaar dat er afspraken zijn gemaakt met Ivo J.. In het dossier is zelfs een appje gevoegd dat een officier van justitie die over getuigenbescherming ging, aan Ivo J. waarmee justitie aan wil tonen dat er geen deal was:

Besef dat je echt gematst bent: geen deal betekent ook geen extra dreiging van boze criminelen, geen getuigenbescherming waarbinnen je vrijheid totaal weg wel een 50% straf, die je met een deal ook gehad zou hebben en mooie executie afspraken die ongekend zijn.

Er was wel een “traject” voor een getuigenbeschermingsprogramma begonnen voor Ivo J. maar dat is volgens justitie afgebroken.

Volgens Schuurman was er wel degelijk een deal gesloten maar mocht dat niet zo heten, zodat het niet aan de rechter-commissaris hoefde te worden voorgelegd. Schuurman:

Waarom hoeft J. slechts de helft van zijn straf uit te zitten? Waarom moest hij zijn hoger beroep intrekken? Waarom zou je toezeggingen doen als het traject niet is gelukt, of doe je dat juist als iets wel is gelukt?

Landelijke officier getuigenbescherming

Het gerechtshof staat ook toe dat er schriftelijke vragen worden gesteld aan de landelijke officier getuigenbescherming met wie J. na zijn arrestatie nauw contact had en aan de rechercheofficier van het OM Noord-Nederland, die ook betrokken was bij de zaak.

Verder zal Ivo J. zelf achter gesloten deuren worden gehoord, net als enkele andere getuigen, onder hen drie verdachten. Dit gebeurt pas volgend jaar.

