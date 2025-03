‘Hoge ambtenaar Sierra Leone ontslagen na uitlekken video Bolle Jos’

Vijftigste verjaardag Op de video is te zien hoe hij zijn vijftigste verjaardag viert in een duur restaurant, en daarbij van Leijdekkers een cadeau krijgt uitgereikt. Of het abrupte ontslag te maken heeft met de compromitterende video is niet bevestigd.

In januari werd bekend dat de voortvluchtige en in België veroordeelde Bolle Jos zich in het West-Afrikaanse land verschuilt. In Nederland wordt hij verdacht van drugshandel en uitlokken van moord.

Uit andere videobeelden is gebleken dat de Leijdekkers een nieuwjaarsdienst bijwoonde met president Maada Bio.

Drugspolitie

Op de recente video is ook Andrew Kaikai te zien, het hoofd van de drugspolitie van het land.

Nederland wil dat Sierra Leone Leijdekkers arresteert en uitlevert. De Nederlandse justitie heeft 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn arrestatie.