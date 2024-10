23 oktober 2024

Hoge Raad wijst cassatieverzoek af in zaak Sumanta Bansi

In de zaak van Sumanta Bansi heeft de Hoge Raad het cassatieverzoek van Manodj B. afgewezen. De 43-jarige man werd in januari vorig jaar tot een celstraf van 15 jaar veroordeeld. B. ging in hoger beroep en werd in september vorig jaar opnieuw tot dezelfde straf veroordeeld door het gerechtshof in Amsterdam. De laatste mogelijkheid tot een herziening van het vonnis, cassatie bij de Hoge Raad, leverde ook niks op voor de man van Surinaams-Hindoestaanse afkomst.