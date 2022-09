Stoffelijke resten zijn van om het leven gebrachte Sumanta Bansi

Gevonden

Het Openbaar Ministerie maakt donderdagavond bekend dat de stoffelijk resten die dinsdag op een bedrijventerrein in Hoorn werden gevonden, inderdaad die van Sumanta Bansi zijn.

Wegmaken

De 22-jarige Sumanta verdween in februari 2018 uit haar woonplaats Hoorn. De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn werd in juli 2022 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam.

Dinsdag werden na een verklaring van de verdachte stoffelijke resten gevonden op de aangewezen locatie in Hoorn. Die verklaring kwam na het verhoor van de veroordeelde B. De studente was overgekomen uit Suriname om te studeren en logeerde bij de familie van B. in Hoorn. B. werd haar minnaar.

Beroep

Advocaat Theo Hiddema is de nieuwe advocaat van B.. Hij deed samen met een verslaggever van De Telegraaf een dringend beroep op Manodj B. om openheid over de rustplaats van Sumanta te geven. Dinsdagochtend hebben nieuwe verhoren met B. plaatsgevonden. Nadat B. nieuwe informatie had gegeven is door de politie direct met zoeken begonnen.

Onderzoek

Politie en OM doen nog verder onderzoek in deze zaak, meldt ze donderdagavond in een persbericht. In het belang van het onderzoek deelt ze verder geen informatie.