Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Paarlberg af

Nieuwe feiten Jan-Dirk Paarlberg (67), is in 2012 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld voor witwassen. Hij heeft zijn celstraf inmiddels uitgezeten. Aan hem is ook een ontnemingsmaatregel opgelegd van ruim 24 miljoen euro, die hij nog moet voldoen.

In september 2023 is een herzieningsaanvraag ingediend bij de Hoge Raad. De aanvraag berust op de stelling dat sprake is van nieuwe feiten. In de aanvraag voerden de advocaten van Paarlberg aan dat het ernstige vermoeden bestaat dat het hof de aanvrager zou hebben vrijgesproken als het hof daarmee bekend was geweest.

Alternatief scenario

De nieuwe feiten geven nadere onderbouwing aan een alternatief scenario dat in het strafproces ook al aan het hof is voorgelegd. Het hof vond dat scenario toen ongeloofwaardig.

Dat alternatieve scenario houdt in dat Holleeder Endstra inderdaad heeft gedwongen om 17 miljoen euro aan de aanvrager te betalen, maar dat deze betalingen een reële schuld betroffen van Endstra aan de aanvrager. Daardoor dacht Paarlberg geld te hebben ontvangen waarop hij recht had en hij heeft niet geweten van de afpersing van Endstra. Het was in dat scenario logisch dat Paarlberg vervolgens zelf zou worden afgeperst (wat nooit gebeurde).

Al uitgelegd

De Hoge Raad ontkent niet dat de feiten nieuw zijn. Maar de Hoge Raad wijst erop dat het hof in zijn uitspraak al heeft uitgelegd waarom dit alternatieve scenario niet aannemelijk is.

De stukken die de aanvrager heeft overgelegd leiden niet tot het ernstige vermoeden dat het hof anders zou hebben geoordeeld over dat alternatieve scenario als het hof die stukken had gekend en daarom de zakenman zou hebben vrijgesproken. Daarom is geen sprake van een novum, schrijft de Hoge Raad in het arrest.

Lees de reconstructie over de afpersing van Endstra door Holleeder en Stanley Hillis, en wat de nieuwe feiten inhouden:

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#6) | Endstra zoekt geld: bij Paarlberg

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#5) | De cruciale 10 april

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#4) | Endstra’s aanklacht

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#3) | Stanley Hillis klopt aan

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#2) | De opname van Peter R. de Vries

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#1) | Endstra op het pluche