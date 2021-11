Arrestatieteam pakt man (38) op in moordzaak Daan Mellée (UPDATE)

Connect on Linked in

Een arrestatieteam van de politie heeft maandagochtend een 38-jarige man uit Enschede opgepakt in het onderzoek naar de moord op Daan Mellée. Het rechercheteam heeft de verdachte eerder als getuige gesproken. Twee woningen aan de Beneluxlaan in Enschede en één woning in Glanerbrug zijn doorzocht. Daarbij zijn diverse goederen in beslaggenomen.

De 26-jarige Mellée werd in juli 2018 doodgeschoten in zijn woning aan het Oosterveld na een ruzie met zijn vriendin. Eerder werden in het onderzoek meerdere Enschedeërs aangehouden als verdachte, maar die kwamen allemaal weer op vrije voeten. Mellée’s vriendin is nog verdachte in de zaak.

Drugs

De vrijdag voor zijn dood is Daan Mellée naar Amsterdam geweest om drugs te kopen, aldus de politie. Bij die afspraak was hij in het gezelschap van een ander persoon, de politie zei niet wie dat was, mogelijk was het één van de verdachten. De politie onderzocht ook of er in Rotterdam een ripdeal was geweest en of de bewering dat Mellée daar schulden had juist was.

In mei 2019 was er een nieuw onderzoek in de zaak. Bij de woning waar Mellée werd doodgeschoten vond toen aanvullend forensisch onderzoek plaats.