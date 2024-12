Hogere straf voor gruwelmoord op Belgische loodgieter

Buitenechtelijke relatie De rechtbank legde hem eerder zeventien jaar cel op. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 22 jaar celstraf geëist tegen S. en 12 jaar cel tegen Van R..

De twee brachten in 2019 loodgieter Johan van der Heyden uit Lint (B) gruwelijk om het leven. De man verdween op zondag 2 juni 2019 met zijn bestelwagen. Hij was naar de Wandelweg in Zoersel gereden, waar Wanda van R. woonde, een ex-prostituee met wie de loodgieter een buitenechtelijke relatie had.

Van der Heyden onderhield haar. Ook had hij verteld dat hij veel zwart geld had gespaard.

Wanda van R. had dit verhaal verteld aan haar nieuwe vriend, Nicky S. uit Bergen op Zoom, en de twee smeedden een plan om dat zwart geld te stelen. Van der Heyden is toen in de val gelokt, gedrogeerd met slaapmiddelen in zijn thee en vastgebonden. Toen er geen spoor van het geld te vinden was liep het uit de hand.

De loodgieter werd achterin zijn bus gelegd en zwaar gefolterd met gereedschap, die aan de gevolgen daarvan overleed.

Op een woonwagenkamp in Steenbergen is daarna het lichaam van Van Der Heyden met een kettingzaag in stukken gezaagd en verbrand. De stoffelijke resten zijn in een speciekuip verzameld waarna die werd volgegoten met cement. De kuip is vervolgens gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal.

Daarna zijn Nicky en Wanda nog drie keer tevergeefs naar de woning van Van Der Heyden geweest om het geld te zoeken.