17 jaar en tbs voor West-Brabantse gruwelmoord

Voor het op lugubere wijze vermoorden van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden, en het wegmaken en dumpen van zijn lichaam, heeft de rechtbank in Breda tegen hoofdverdachte Nicky S. (32) 17 jaar cel en tbs opgelegd. S.’ (ex-) vriendin Wanda van R. (41) kreeg woensdag tien jaar en Edna V. (41) acht jaar. De dochter van V. (20) heeft door psychische overmacht ontslag van rechtsvervolging gekregen.

In de thee

De 56-jarige Van der Heyden uit Lint (B) verdween in 2019. Hij was getrouwd en vader van twee kinderen maar had een geheime relatie met Wanda van R.. Op zekere dag stopte Van R. een grote hoeveelheid slaapmiddelen in zijn thee. Het plan was om het slachtoffer tijdens zijn roes vast te houden terwijl de volgende dag in zijn Belgische woning naar geld zou worden gezocht, als zijn vrouw naar haar werk was. Als het geld binnen was moest Van der Heyden ergens in een bos worden achtergelaten.

Verschillende verdachten en getuigen hebben (gedeeltelijke) bekentenissen afgelegd. Nicky S. heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Opgeschept

Maar er bleek geen geld te zijn. Het slachtoffer had daarover kennelijk opgeschept tegen zijn vriendin. Bij terugkeer probeerde hoofdverdachte S. door mishandeling Van der Heyden te laten verklappen waar hij het geld had verstopt. De bloedige marteling in de bestelbus van Van der Heyden liep uit de hand. De rechtbank zegt niet meer te kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak precies is geweest door de wijze waarop het lichaam is weggemaakt. Het is mogelijk dat het slachtoffer nog geruime tijd in leven is geweest en doodsangsten heeft uitgestaan, tijdens het vervoer van de woning van Wanda van R. naar een woonwagenkamp in Steenbergen.

Bouwmarkt

In een bouwmarkt hebben verdachten gereedschap gekocht om het lichaam van overleden Van der Heyden te laten verdwijnen, waaronder een elektrische kettingzaag en een haard (waarin uiteindelijk de persoonlijke spullen van het slachtoffer werden verbrand). S. zaagde het stoffelijk overschot in stukken. Delen van het lichaam zijn in een olieton verbrand. Andere lichaamsdelen verdwenen in een cementkuip die op verschillende locaties zijn gedumpt.

De rechtbank verwierp het beroep op psychische overmacht van Wanda van R. omdat zij al geruime tijd met Nicky S. omging en ook als zijn ex heel goed bekend moest zijn met diens agressiviteit. Bovendien is er geen bewijs dat zij heeft geprobeerd weg te komen om zich te onttrekken aan de situatie. De verdachten waren tijdens de gebeurtenissen zwaar onder invloed van drugs.

Volgens de verslaggever van BN/De Stem werd begin Nicky S. luid tegen de rechtbank te tieren na het vonnis en ook terwijl hij werd afgevoerd.

