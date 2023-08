Hogere straf voor miljoenenoplichting door ‘artiestenmanager’

Connect on Linked in

Het gerechthof in Amsterdam heeft woensdag de 39-jarige S.K. uit Hoorn in hoger beroep veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van het evenementenbedrijf A9 Studios in Uitgeest, het vervalsen van geschriften en het witwassen van 2,7 miljoen euro. De straf valt een jaar hoger uit dan de rechtbank in Haarlem hem in 2017 oplegde. Ook moet S.K. 5,4 miljoen euro terugbetalen aan A9 Studios.

Zeer geraffineerd

Volgens het hof heeft de verdachte in 2014 en 2015 gedurende een periode van ruim anderhalf jaar op een ‘zeer geraffineerde en vernuftige wijze’ het familiebedrijf A9 Studios opgelicht. Hij deed zich voor als manager van grote artiesten, zoals Anouk, Marco Borsato, Dotan, Kensington en internationale artiesten zoals Chris Brown. Van die artiesten zou hij optredens kunnen regelen.

Driefasen-systeem

Ook werkte hij met een driefasen-systeem. A9 Studios moest steeds hogere voorschotten voldoen en zou na het optreden het te veel betaalde bedrag teruggestort krijgen. S.K. maakte daarbij gebruik van valse e-mailberichten en stelde valse facturen op. Een groot deel van de door hem voorgehouden optredens vond nooit plaats. Het vooruitbetaalde geld is grotendeels niet teruggestort, maar verdwenen. Ook maakte de man uit Hoorn zich schuldig aan het gebruikmaken van een vals civiel vonnis.

Luxeleven

Het familiebedrijf A9 Studios zat na het betalen van miljoenen aan de verdachte financieel aan de grond. Met het geld dat S.K. in zijn zak stak, leidde hij een luxeleven. Zo kocht hij onder meer dure auto’s, sieraden, luxe horloges en andere luxegoederen, zoals spullen van Louis Vuitton. Hoewel de rechtbank in Haarlem hem eerder veroordeelde tot het betalen van een schadevergoeding van drie miljoen euro aan A9 Studios, komt het hof tot een hoger geldbedrag: 5,4 miljoen euro.

Lange duur

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep 6 jaar cel. Het gerechtshof komt tot 5,5 jaar cel. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met de lange duur van de rechtszaak.