Hogere straffen in geweldszaak Twente: ‘Als ik je zie, pak ik je’

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zes mannen en vrouwen veroordeeld tot lange celstraffen voor zware bedreigingen en mishandelingen in Twente, gepleegd in 2020. ‘Ik kom er nu aan broer. Als ik je morgen zie, ga je in de kofferbak.’

Beeld: de rechtbank in Zwolle, standplaats van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Grof geweld

In deze zaak heeft een groep van zeven mannen en vrouwen zich schuldig gemaakt aan diefstallen met geweld, vrijheidsberoving en bedreiging. Daarbij maakten ze vier slachtoffers. Twee van de slachtoffers werden door een van de vrouwelijke verdachten gelokt naar een bepaalde plek, waar de andere medeverdachten tevoorschijn kwamen.

Er werd vervolgens grof geweld ingezet, waarbij zij gebruik maakten van wapens en daarmee dreigden. De raadsheren van het hof: ‘Een van deze slachtoffers is een groot gedeelte van de nacht ontvoerd geweest, waarbij hij tegen zijn wil naar verschillende plekken is gereden. De groep verdachten is daarbij op afschuwelijke wijze tekeergegaan. Het slachtoffer kreeg een autogordel om zijn nek getrokken, is onder water gehouden, bedreigd, geschopt en geslagen.’

Mishandeld

Een derde slachtoffer is in zijn woning overvallen en daar op grove wijze mishandeld. Het ging onder meer over het afhandig maken van zijn auto, een Ford Focus, en een bedrag aan geld. Hij werd telefonische bedreigd met onder meer de volgende teksten:

‘Ik kom er nu aan broer… Het geduld is op… Ik ben er klaar mee. Als ik je morgen zie, ga je in de kofferbak. Punt… Je zorgt maar dat je geld krijgt. Als ik je zie, pak ik je.’

Het vierde slachtoffer is bedreigd en geïntimideerd door de twee hoofdverdachten, die hem regelmatig op kwamen zoeken en probeerden te bellen. Hij kreeg onder meer een vuurwapen tegen zijn hoofd gedrukt, werd onder water geduwd, en er wordt gedreigd dat zijn vingers zouden worden afgeknipt. Hij zou die dag doodgaan, werd gezegd, blijkt uit het arrest in deze zaak.

Leiders

In de groep hadden twee verdachten duidelijk de leiding in het geheel. Zij waren bij alle mishandelingen, bedreigingen en diefstallen betrokken. Dit gebeurde om geld en spullen van de slachtoffers af te pakken en zo hun zogenoemde ‘schulden’ in het criminele circuit te voldoen. Na de gewelddadige diefstallen gingen er foto’s rond van de toegetakelde slachtoffers, waar de spot mee werd gedreven en om werd gelachen. Doorgaans durfden de slachtoffers geen aangifte te doen.

Meer straf

In de zaak zijn bij de rechtbank zeven verdachten gedagvaard en door de rechtbank Overijssel veroordeeld. Zes verdachten zijn in hoger beroep gegaan. ‘De enorme mate van sadistisch geweld waaruit een onvoorstelbare kwaadaardigheid spreekt, speelt een grote rol bij de strafoplegging’, aldus hof. Het gerechtshof legt daarom langdurige gevangenisstraffen op, hoger dan de rechtbank, en in een aantal gevallen hoger dan geëist door de het Openbaar Ministerie. De straffen variëren van tussen de 34 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk, tot aan 11,5 jaar gevangenisstraf.