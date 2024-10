Holleeder en Taghi bij de groep hongerstakers in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught

Niet eten en niet drinken De groep van acht gedetineerden zal van dinsdagochtend tot en met donderdagochtend niet eten en niet drinken.

Het gaat om Willem Holleeder, Ridouan Taghi, Faissal Taghi, Said R., Benaouf A., Omar L., Urvin W. en Dennis G., zo hebben hun advocaten laten weten.

Said R. is medeverdachte van Ridouan Taghi en met hem door de rechtbank tot levenslang veroordeeld. Benaouf A. heeft geen levenslang, maar zit in de EBI nadat een poging hem te bevrijden met een helikopter mislukte. Hij probeerde recentelijk vergeefs via de rechter een verlichting van zijn regime af te dwingen.

Omar L. heeft levenslang voor het opdracht geven voor meerdere liquidaties. Urvin W. en Dennis G. werden in de Dominicaanse Republiek gearresteerd en zitten nog in voorlopige hechtenis. Urvin “Nuto” W. wordt gezien als de leider van de Curaçaose straatbende No Limit Soldiers (NLS) uit de wijk Koraalspecht. Ook hij woonde jarenlang in de Dominicaanse Republiek. Hij wordt verdacht van drugshandel, moordaanslagen, ontvoering, omkoping en witwassen.

Dennis G. wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel.

Antifoltercomité

Volgens de advocaten is de achtergrond van de actie het feit dat Nederland niets uit doet op de bevindingen van het antifoltercomité (CPT) van de Raad van Europa.

In een rapport stelt het CPT dat het restrictieve regime en de geldende maatregelen in de EBI ‘buitensporig zijn’. Volgens het comité moet de Nederlandse staat zich inspannen om het regime te verbeteren en voldoende zinvol, menselijk contact te bieden. Nu is sprake van eenzame opsluiting en dat moet worden voorkomen. Maar Nederland heeft tot nu toe niets gedaan met de aanbevelingen in het rapport.

In plaats daarvan zijn de detentieomstandigheden versoberd. Bovendien hebben ministers juist verdere maatregelen aangekondigd. ‘Die komen neer op verdere vereenzaming’, zeggen de advocaten, en zijn een doorlopende schending van internationale wet- en regelgeving. ‘Gedetineerden hebben op dit moment haast niets te verliezen en voelen zich zowel binnen de inrichting als daarbuiten niet in voldoende mate gehoord’, aldus de advocaten.

22 uur per dag

In De EBI zitten gedetineerden gemiddeld 22 à 23 uur per dag zonder contact met de buitenwereld. Meerdere EBI-gedetineerden krijgen last van PTSS, geheugenproblemen, paniekaanvallen, maar ook fysieke klachten als achteruitgang van het zicht.

Een andere klacht is dat contact met de buitenwereld tot een minimum is beperkt. In geval van overlijden van dierbaren horen zij het nieuws pas veel later. Gezamenlijk rouwen met familie of bekenden is onmogelijk.

Telefonisch contact met familie blijft beperkt tot 2 keer 10 minuten per week, en bijvoorbeeld bij Ridouan Taghi 1 keer 10 minuten per week. Bij bepaalde gedetineerden kunnen familieleden alleen bellen op een aangewezen politiebureau.

Recreatie blijft vaak afwezig, poststukken komen niet aan of veel te laat.

De gedetineerden willen graag dat de kwestie besproken wordt in het Kamerdebat op 2 oktober 2024.

Er verblijven nu elf gedetineerden in de EBI, drie van hen doen niet mee aan de actie vanwege gezondheidsproblemen.

