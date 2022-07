Honderdduizenden euro’s in beslag genomen

Connect on Linked in

De politie heeft bij een aanhouding in Maasdriel honderdduizenden euro’s aan contanten in beslag genomen. Bij de actie hield ze een verdachte aan.

Het geld dat werd aangetroffen bij de actie. Foto: politie

Valsheid

De politie en de Belastingdienst deden de vondsten in een groot onderzoek naar ondermijning in de omgeving van Rotterdam. Ze hield hierbij in Maasdriel een vrouw aan van 51 jaar uit die stad, op verdenking van valsheid in geschrifte en witwassen.

Staven

Bij de doorzoekingen in het kader van het onderzoek vond de politie eerder al zilveren staven, en wapens, die in een tuin waren begraven. De controles waren oorspronkelijk begonnen op verdenkingen van het onderbrengen van illegale buitenlandse arbeidskrachten, en controles op de inschrijving in de bevolkingsadministratie.

In oktober 2021 hield de politie in verband met de witwascontroles al zeven personen aan en nam ze administratie in beslag.