Honderdduizenden euro’s op straat na flatbrand Den Bosch

Bij een brand op de tweede of derde verdieping van een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch is zaterdagnacht een regen van bankbiljetten op straat terechtgekomen. Het zou volgens Omroep Brabant gaan om honderdduizenden euro’s.

Gewonde vrouw

Een grote groep agenten heeft geprobeerd zoveel mogelijk biljetten veilig te stellen. Volgens getuigen vulden agenten zakken vol met bankbiljetten. Waar al het geld vandaan komt, is niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden en gaat er vanuit dat de brand aan de Klokkenlaan is aangestoken. Een vrouw raakte gewond doordat ze vermoedelijk van een balkon afviel.

Eerder op de avond moest de politie ook al in actie komen bij de flat. Of de twee zaken verband met elkaar houden, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt ook of het geld wel echt is.