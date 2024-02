Honderdduizenden xtc-pillen in woning, producent aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag in een woning aan de Bisschop Ophoviusstraat in Tilburg honderdduizenden xtc-pillen aangetroffen. De pillen werden in de woning geproduceerd op het moment dat agenten binnenvielen. De 39-jarige bewoner is aangehouden.

De politie kwam bij de woning uit na een melding. Toen de politie het pand binnenviel was het productieproces in volle gang en de tabletteermachine draaide. In de woning lag een groot aantal zakken met honderdduizenden xtc-pillen. Ook lag er in de woning veel MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.

De 39-jarige bewoner is aangehouden en zit nog vast. De politie doet verder onderzoek.