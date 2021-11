‘Honderden kilo’s cocaïne gepakt in Paramaribo’

In de nacht van dinsdag op woensdag is op het terrein van de Jules Sedney Haven in Paramaribo een grote hoeveel cocaïne ontdekt. Er is in ieder geval cocaïne gevonden in één container met hout. Volgens Starnieuws zijn er zeven containers door de politie doorzocht. De precieze hoeveelheid is nog onduidelijk, het zou om honderden kilo’s gaan. De drugs zouden zijn verwerkt in het hout.

De controles begonnen om middernacht, door de Port Control Unit in samenwerking met het Justitieel Interventie Team.

Naar welke haven de container verscheept zou worden is ook nog onbekend.