In de Antwerpse haven is vrijdag door de Douane 308 kilo cocaïne onderschept. De geperste blokken cocaïne zaten in tassen die waren verstopt in een container met cacaobonen.

De container met cacaobonen was afkomstig uit Haïti, zo meldt de Belgische omroep VRT.

Er zijn geen mensen opgepakt in verband met de vangst.

Het bedrijf waar de container aan was geadresseerd had waarschijnlijk niets met de cocaïne te maken. De tassen met drugs waren heimelijk in de container geplaatst door de smokkelaars.