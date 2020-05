‘Hoofdagent verdacht door onderschepte pgp-berichten’

Connect on Linked in

De 30-jarige hoofdagent uit de eenheid Rotterdam die vrijdag is opgepakt werd verdacht doordat in een lopend onderzoek gekraakte pgp-berichten van criminelen over hem opdoken. Daarin werd gesproken over een corrupte agent, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Om welk onderzoek het gaat is onbekend.

De politie Rotterdam-Rijnmond wilde geen commentaar geven aan de krant.

Het huis van K. is volledig uitgekamd, aldus de De Telegraaf. De man wordt verdacht van drugsbezit, schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en witwassen.

De zoekopdrachten die K. binnen de interne systemen heeft gedaan worden nu nagegaan. Het vermoeden bestaat dat K. langere tijd informatie heeft doorgespeeld, mogelijk deels gedwongen doordat er na eerdere corrupte handelingen voor hem geen weg terug meer leek.