Hoofdinspecteur Braziliaanse ‘cokehaven’ op snelweg geliquideerd

In de Braziliaanse stad Santos is woensdagavond een hoofdinspecteur van de plaatselijke haven geliquideerd. Dat schrijven Braziliaanse media. Valter Barbosa (55) werd in zijn auto in het bijzijn van zijn vrouw vermoord op de snelweg Régis Bittencourt. Vanuit de haven van Santos worden grote ladingen cocaïne naar Europa, Afrika en Azië getransporteerd. Veel coke belandt in Nederland.

De Braziliaanse autoriteiten onderzoeken de moord op Barbosa, die op het punt stond om directeur infrastructuur en logistiek te worden voor de haven van Imbituba, in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. Volgens het politierapport zijn de schutters er na de liquidatie vandoor gegaan met mobiele telefoons en portemonnees.