Hoofdverdachte afpersingszaak fruitbedrijf: ‘Ben moreel verantwoordelijk voor twee aanslagen’

Ali G. uit Naarden werd in september 2022 door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 19 jaar en 10 maanden cel, na een strafeis van ruim 26,5 jaar. De rechtbank achtte bewezen dat G. in mei/juni 2019 het Hedelse fruitbedrijf De Groot Fresh Group heeft geprobeerd af te persen en dat hij de uitlokker is van in totaal vijftien aanslagen op woonhuizen gerelateerd aan het fruitbedrijf. Daarnaast was hij de opdrachtgever van één potentieel dodelijke aanslag op een familielid van een bekende vlogger.

400 kilo coke

De aanslagen begonnen nadat er 400 kilo cocaïne werd gevonden. Directeur William de Groot ontving anonieme sms’jes, waarin werd geëist dat hij 1,2 miljoen euro zou betalen. De Groot stapte naar de politie, die een groot onderzoek startte. Door een blunder van het Openbaar Ministerie lekte een personeelslijst met honderden adressen uit en kregen tientallen (ex-)medewerkers van De Groot met aanslagen te maken.

‘Moreel verantwoordelijk’

Het AD schrijft vandaag dat Ali G. verantwoordelijk zegt te zijn voor twee van de vijftien aanslagen. Hij bekent dat hij vanuit de cel opdracht gaf voor deze twee aanslagen. ‘Ik heb mensen met elkaar in contact gebracht. Ik voel me moreel verantwoordelijk, maar of ik juridisch verantwoordelijk ben, dat is aan u’, aldus G. tegen de rechtbank.

‘Namen noem ik niet’

G. ontkent nog steeds betrokken te zijn bij de andere aanslagen en zegt dat iemand anders de opdrachtgever is. Wie dat is, wil hij echter niet zeggen. ‘Namen noemen doe ik niet. Dat is niet netjes.’ Ook zegt hij volgens het AD dat er geen bewijs is dat hij de dreigberichten aan de directie van De Groot heeft gestuurd. ‘Het enige wat er ligt, is het onderbuikgevoel van het OM. Ik heb die berichten niet gestuurd.’

De strafeis in het hoger beroep volgt later deze week. Ook tien medeverdachten van het plegen van aanslagen horen later deze week de strafeisen.

Zie ook:

De Hedelse afpersingszaak (Cocaïne, terreur en de ontwrichtende macht van criminelen)

Trieste kroniek van de Hedelse afperszaak