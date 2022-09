Hoofdverdachte aanslagencampagne fruitbedrijf krijgt bijna 20 jaar cel

Connect on Linked in

Hoofdverdachte Ali G. (37) krijgt in de rechtszaak over bedreigingen, afpersing, en een serie aanslagen op woningen rond fruitbedrijf De Groot in Hedel, van de rechtbank in Arnhem 19 jaar en 10 maanden cel. De rechtbank vindt dat hij de opdrachtgever was. De man die tussenpersoon was krijgt negen jaar cel, drie anderen straffen van twee jaar, zes jaar, en 16 maanden jeugddetentie plus jeugd-tbs. De rechtbank spreekt drie verdachten vrij wegens gebrek aan bewijs. De afgelopen jaren zijn er ruim tien anderen berecht in het onderzoek.

Cocaïne

De afpersingen en aanslagen begonnen in mei 2019. In diezelfde maand was er in het fruitbedrijf een paar honderd kilo cocaïne gevonden en door de politie in beslag genomen.

De rechtbank stelt voorop dat het gaat om een afpersingszaak van enorme omvang en dat er de afgelopen jaren tientallen volkomen onschuldige personen slachtoffer zijn geworden van aanslagen op hun woningen. Vele personen werden getroffen omdat een personeelslijst van het fruitbedrijf uitlekte in een strafdossier gevoegd. Er waren daarnaast bedreigingen en aanslagen op woningen van familieleden van directeur William de Groot.

Lagere straffen

In het algemeen komt de rechtbank tot lagere straffen dan geëist door het Openbaar Ministerie. Ook acht de rechtbank voor een aantal verdachten minder feiten bewezen dan het OM. Voor de door de rechtbank bewezen verklaarde feiten krijgt Ali G. wel de maximale straf opgelegd. Het Openbaar Ministerie had tegen hem ruim 26,5 jaar cel geëist voor uitlokken poging moord.

Het Openbaar Ministerie kwam in alle gevallen tot het medeplegen van poging moord (of de uitlokking daarvan). De rechtbank komt tot minder ernstige kwalificaties als poging doodslag en brandstichting, teweegbrengen van een ontploffing, al dan niet met levensgevaar bij de aanslagen met mortierbommen en een brandstichting en zeer ernstige bedreigingen bij schietincidenten op donkere woningen.

De rechtbank ziet wel planmatig handelen maar alleen voor op ‘een gruwelijke wijze afschrikken en niet op het doden van mensen’. Een 18-jarige jongen tegen wie het Openbaar Ministerie vijftien jaar cel had geëist krijgt 16 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs.

Uitlokker

Na een reeks aanslagen in 2020 was er een jaar later opnieuw een golf aanslagen. Tussen 2 mei en 5 juni 2021 zijn vier woningen beschoten en is bij één woning brand gesticht: in Hedel, Kerkdriel, Velddriel, Waardenburg en Tiel.

De rechtbank vindt bewezen dat Ali G. uit Naarden in mei/juni 2019 het fruitbedrijf heeft geprobeerd af te persen en dat hij de uitlokker is van in totaal 15 aanslagen op woonhuizen gerelateerd aan het fruitbedrijf. Daarnaast is hij de opdrachtgever van één potentieel dodelijke aanslag op een familielid van een bekende vlogger. Zonder deze hoofdverdachte zouden deze aanslagen niet hebben plaatsgevonden, stelt de rechtbank . Van een tweede afperspoging (dreigende sms-berichten in het najaar van 2020) is hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Undercovertraject

De bewezenverklaring van de rechtbank voor enkele aanslagen in 2020 is voor een groot deel gebaseerd op de verklaringen van de chauffeur bij die aanslagen. Hij legde tijdens een undercovertraject een verklaring af tegenover meerdere undercoveragenten van de politie over zijn rol en die van anderen.

De zaak is opmerkelijk omdat er vrijwel wekelijks bij (fruit)bedrijven in Nederland grote partijen cocaïne in beslag worden genomen. Dat leidt nooit tot bedreigingen tegen directie of personeel van die bedrijven.

Ali G. heeft steeds ontkend bij de zaak betrokken te zijn maar wel gezegd dat hij de opdrachtgevers kent. Hij heeft aangeboden te bemiddelen in de zaak. Hij gaf als motief voor de aanslagen dat de directie van het fruitbedrijf door de jaren heen betrokken is geweest bij cocaïnehandel en dat er cocaïne is ontvreemd.

Het Openbaar Ministerie en rechtbank denken dat deze beweringen onderdeel van de afpersactie zijn geweest.

