22 december 2025

Hoofdverdachte Friese cocaïnewasserij uitgeleverd vanuit Dubai

Een hoofdverdachte in de strafzaak over een cocaïnewasserij in het Friese dorp Aldwâld is door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeleverd aan Nederland. De nu uitgeleverde verdachte, een 38-jarige man uit Leiden, gaf vermoedelijk leiding aan de criminele organisatie die cocaïne invoerde uit Zuid-Amerika en deze in Nederland verwerkte. Na de ontdekking van het cocaïnelab vluchtte hij naar Dubai waar hij in januari 2025 werd aangehouden.

Betonmortel

In een loods in Aldwâld werd op 17 december 2024 een professioneel laboratorium ontdekt, dat was ingericht om cocaïne uit dragermateriaal te halen. De loods is verdeeld in werkruimtes en een verblijfsruimte. De ruimtes zijn opgebouwd met isolerende sandwichpanelen om warmte en de geur van chemische dampen binnen te houden. In deze loods worden BMK, chemicaliën, brandstoffen en 20 zakken ‘betonmortel’ aangetroffen.

