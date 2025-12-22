22 december 2025

Hoofdverdachte Friese cocaïnewasserij uitgeleverd vanuit Dubai

Een hoofdverdachte in de strafzaak over een cocaïnewasserij in het Friese dorp Aldwâld is door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeleverd aan Nederland. De nu uitgeleverde verdachte, een 38-jarige man uit Leiden, gaf vermoedelijk leiding aan de criminele organisatie die cocaïne invoerde uit Zuid-Amerika en deze in Nederland verwerkte. Na de ontdekking van het cocaïnelab vluchtte hij naar Dubai waar hij in januari 2025 werd aangehouden.