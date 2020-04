Hoofdverdachte miljoenenfraude opgepakt in Weert

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend in Weert en Bladel twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar de miljoenenfraude bij een bedrijf in Noord-Brabant. Vorige week werden in dat onderzoek al twee verdachten opgepakt. Het onderzoek kwam afgelopen weekend in een stroomversnelling na de verhoren van de verdachten.

Afpersing

Maandagochtend werd om 8.30 bij een woninginval in Weert een 52-jarige man opgepakt die wordt gezien als hoofdverdachte in het onderzoek. Hij wordt verdacht van heling, afpersing en witwassen. De verdachte leidde een luxe leven zonder dat daar enig legaal inkomen tegenover stond. De politie denkt dat de man uit Weert het meest van het verduisterde geld heeft geprofiteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij de vorige week aangehouden verdachten uit Bladel en Valkenswaard langere tijd heeft afgeperst en zo gedwongen heeft om geld te verduisteren. Dat geld moest vervolgens worden afgestaan.

Ex-vrouw

In Bladel werd maandagmorgen ook zijn 53-jarige ex-vrouw aangehouden in haar woning. Ook zij wordt ervan verdacht geprofiteerd te hebben van het verduisterde geld. Zij wordt verdacht van heling en witwassen. Bij de twee verdachten zijn diverse luxe goederen, waaronder auto’s, een caravan en quads in beslag genomen, net als onroerend goed.