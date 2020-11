‘Hoofdverdachte Twentse martelploeg wilde ontsnappen uit bajes’

Connect on Linked in

Eén van de twee hoofdverdachten van een Twentse martelorganisatie heeft geprobeerd te ontsnappen uit de Rotterdamse gevangenis. Volgens justitie zijn in zijn cel spullen gevonden die daarop wijzen. Toen de gevangenisdirecteur hem erover aansprak, is ze naar eigen zeggen door de verdachte bedreigd. Dat schrijft RTV Oost.

Afgetuigd

De Twentse martelploeg bestaat volgens justitie uit minstens zeven personen die zeker vijf slachtoffers hebben afgeranseld. Eén van hen werd naar eigen zeggen meegenomen naar een bos, waar hem werd verteld dat hij zijn eigen graf moest graven. Daarnaast werd hij vastgebonden aan een boom en afgetuigd met een ploertendoder en boksbeugel. Ook werd gedreigd zijn vingers eraf te knippen met een betonschaar en een pistool tegen zijn hoofd gezet.

De man overleefde de sadistische ontvoering en mishandeling, maar werd wel bestolen van zijn geld, mobieltje en andere persoonlijke spullen. Het slachtoffer deed geen aangifte, maar ziekenhuispersoneel waarschuwde de politie, waarna justitie een onderzoek startte.

Filmpjes

Hoofdverdachten in de zaak zijn volgens justitie Dogan D. (31) uit Almelo en Johan D. (53) uit Goor (geen broers). De andere vijf verdachten van 23 tot 44 jaar komen uit Almelo en Haaksbergen. Het bewijs tegen de twee hoofdverdachten stapelt zich op. In de woning en auto van Dogan D. is bloed gevonden van slachtoffers. In de auto van Johan D. werd op onder meer een boksbeugel bloed en dna gevonden van slachtoffers. Daarnaast zijn er belastende telefoontaps en werden de mishandelingen vaak gefilmd. De politie zegt al veel van die filmpjes in bezit te hebben, maar onderzoekt of er nog meer zijn.

Drugs en prostitutie

Volgens RTV Oost rijst uit het politiedossier het beeld dat er in Twente een criminele knokploeg actief was, waarvan leden zich lieten inhuren door de onderwereld om schulden te vereffenen. Bij de conflicten die vooral zouden draaien om drugs en prostitutie, werd volgens de politie niet geschroomd om slachtoffers ook te martelen. Daarnaast werden ‘lokdames’ ingezet, die slachtoffers via internet naar een afgelegen locatie lokten, waar de ‘incassoploeg’ hen opwachtte. De martelploeg zou ook twee concrete liquidatieplannen hebben gehad.

Informant

Johan D. zei maandag via Skype in de rechtszaal in Almelo dat het politieonderzoek niet klopt, omdat de recherche zijn oor teveel heeft laten hangen naar een informant. Die zou volgens D. zelf crimineel zijn en niet willen dat anderen zijn markt overnemen. ‘Daarom laat die informant alle anderen oppakken.’ Johan D. zou binnenkort uitgebreid gaan verklaren bij de politie.