Hoogbejaarde vrouw vermoord in Limburgs dorp

Connect on Linked in

In een woning in het dorp Bunde bij Maastricht is vrijdag een hoogbejaarde vrouw om het leven gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt.

De aangehouden man is bij de woning van het slachtoffer in de Pletsstraat gearresteerd. Hij maakte om 16.40 ook melding van de vondst van de vrouw. Hulpverleners hebben tevergeefs geprobeerd de vrouw te reanimeren.

De omgeving rond het huis is afgezet. In en rondom de woning hebben forensisch experts technisch onderzoek verricht. Het motief voor het misdrijf is nog onbekend. De identiteit van het slachtoffer en de verdachte zijn nog niet vrijgegeven. Ook is nog onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gebracht en of de twee elkaar kenden.