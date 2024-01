Horecaondernemer die in Spanje vastzat nu verdacht in cocaïnezaak

Connect on Linked in

Op dinsdag 9 januari staan drie mannen van 23, 26 en 30 jaar terecht voor de rechtbank in Amsterdam op verdenking van de smokkel van 460 kilo cocaïne. Eén van hen, de 26-jarige Amsterdamse horecaondernemer Mexx R., zat jaren geleden 22 maanden vast in een Spaanse cel. Hij runde in Murcia met zijn vader een medische cannabisclub, maar beiden werden veroordeeld wegens drugshandel.

(Beeld uit archief)

R. wordt samen met de 30-jarige F.K. uit Amsterdam en de 23-jarige H.D. uit Amstelveen verdacht van de smokkel van 460 kilo cocaïne op 28 september 2023 in Amsterdam. Dat blijkt uit de tenlastelegging die Crimesite heeft ingezien. Ook wordt een van hen verdacht van het witwassen van een Rolex-horloge en 10.765 euro cash geld.

Spaanse cel

Mexx R., uit oorspronkelijk Amersfoort, belandde in 2016 samen met zijn inmiddels 56-jarige vader in de gevangenis van Murcia, in het zuidoosten van Spanje. Het Algemeen Dagblad schreef dat vader en zoon R. een medicinale cannabisclub in de provincie Murcia hadden opgezet. De wietclub opent in januari 2016, maar als Mexx R. een kilo wiet ophaalt bij een growshop, wordt hij door een Spaans arrestatieteam opgepakt voor drugshandel. Ook zijn vader wordt opgepakt, op een vakantieadres in Torremolinos.

Het Spaanse Openbaar Ministerie eist ruim drie jaar cel tegen Mexx R. en drie jaar en negen maanden voor zijn vader. Na 22 maanden in de cel te hebben gezeten, komen beide mannen in november 2018 op vrije voeten.

Bibob-wet

Mexx R., die sinds 2019 met een ander een Spaanse tapasbar in Diemen uitbaat, moest zijn zaak enkele jaren geleden op last van de gemeente Diemen sluiten, omdat de exploitatievergunning niet verlengd werd. Hij kwam niet door een integriteitsonderzoek van de Bibob-wet.

R. staat met de twee medeverdachten dinsdag terecht tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Amsterdam. Alle drie de verdachten zitten inmiddels ruim drie maanden vast.