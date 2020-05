‘Horlogeroof van meer dan een miljoen’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Drie mannen hebben zaterdagochtend rond 10.00 een overval gepleegd op een winkel in het centrum van Purmerend. Dat gebeurde aan de Hoogstraat door drie mannen met mondkapjes. In het pand is een vestiging van Used Products gevestigd maar ook een horlogehandel.

Een betrouwbare bron meldt aan Crimesite dat daar voor zeker 1,5 miljoen aan horloges en geld is buitgemaakt.

Medewerkers moesten onder bedreiging van wapens een kluis openen, aldus de politie. Mogelijk waren ze in bezit van vuurwapens. De overvallers haalden de kluis leeg en sloegen daarna op de vlucht in de richting van de Nieuwstraat. Hier stapten de drie mannen op een motorscooter en reden weg in de richting van de Westerstraat. De motorscooter werd terug gevonden in  de Gruttostraat.

Daar zijn de daders vermoedelijk overgestapt in een personenauto en hun vlucht vervolgd. De politie maakte een zoekslag in de omgeving, maar het trio werd niet gevonden. Twee van de overvallers zouden een licht getinte huidskleur hebben, aldus de politie, en de derde had een iets donkerder huidskleur. Alle drie droegen zij een mondkapje.