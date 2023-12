Hotel in Deventer zwaar beschadigd door explosie

Connect on Linked in

Bij hotel Royal op de Brink in het centrum van Deventer heeft zondagnacht rond 05.00 een explosie plaatsgevonden. De pui van het hotel is zwaar beschadigd, ook is er schade bij een woning in de buurt. Tijdens de explosie was er niemand in het hotel doordat het dicht is vanwege de kerstdagen.

De explosie veroorzaakte veel schade. De voordeur sneuvelde. De voorgevel raakte ontzet, net als het plafond binnen. Overal in het pand lag glas.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan en de situatie is inmiddels veilig. De politie heeft maandagochtend sporenonderzoek gedaan rond het hotel.

Twee mannen

Volgens de eigenaar heeft hij twee mannen op bewakingsbeelden gezien die in de buurt van het hotel staan en naar de voordeur lopen, waarna ze weer vertrekken. Over een motief voor de explosie is niets bekend.

De politie zoekt getuigen van het incident en mensen die meer informatie over de zaak hebben.