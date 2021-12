Hotel in Diemen-Zuid ontruimd na plofkraak

Print This Post

Bij een plofkraak op een geldautomaat in een hotel aan het Diemerhof in Diemen-Zuid is donderdagnacht grote schade ontstaan. Volgens de politie zorgde de explosie rond 04.20 voor een enorme ravage. Er vielen geen gewonden. Twee verdachten zijn gevlucht.

De explosie vond plaats op een pinautomaat binnen in hostel Via Amsterdam. Tientallen hotelgasten zijn daarna geëvacueerd en overgebracht naar een nabijgelegen opvanglocatie.

EOD

De Teamleider Explosieven en Veiligheid van de politie kwam ter plaatse om onderzoek te verrichten. Daarna is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gekomen om het explosief materiaal veilig te stellen. Of er buit is gemaakt moet het onderzoek verder uitwijzen, zo meldt de politie.

Een forensisch team heeft sporenonderzoek gedaan. Ook is er met getuigen gesproken en worden camerabeelden in de omgeving bekeken.