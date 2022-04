Huis beschoten in Amstelveen

In Amstelveen is in de late avond van dinsdag een woning aan de Nicolaas Beetslaan beschoten. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Er is schade in een raam van de woning. De Nicolaas Beetslaan ligt in Bovenkerk, in Amstelveen-Zuid.

(beeld uit archief)

De bewoners van het huis hoorden rond 22.55 een harde knal. Daarna zagen ze een bromfiets wegrijden in de richting van de Monseigneur Doctor H. Poelslaan. Ze belden direct de politie.

Agenten hebben het gebied ruim afgezet. Specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben sporenonderzoek verricht. Er blijkt meerdere malen te zijn geschoten. Op straat vond de politie verschillende hulzen.