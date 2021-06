Connect on Linked in

In Diemen is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning onder vuur genomen door een onbekende. Volgens de politie werden rond 00.45 schoten gehoord op de Klipperweg. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zijĀ meerdere hulzen op straat aan. In een woning waren kogelgaten te zien.

Niemand raakte gewond. Over de dader of daders is niets bekend gemaakt. De politie zegt beeldmateriaal en getuigen te zoeken.