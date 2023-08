Huis in Rotterdam waarschijnlijk beschoten

Print This Post

In Rotterdam is maandagavond een huis waarschijnlijk beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt. Onwonenden hoorden schoten.

Kogelinslag

Een huis aan de Spanjaardstraat werd maandag rond 22.30 waarschijnlijk onder vuur genomen. Dit bevestigt de politie dinsdagochtend. In het raamkozijn van het pand in Delfshaven is een gat te zien. Dit zou een kogelinslag kunnen zijn.

Schoten

Volgens omwonenden zouden er meerdere schoten te horen zijn geweest, meldt RTV Rijnmond. De politie heeft mensen in de buurt gefouilleerd, maar heeft niemand aangehouden. Ook een zoektocht met speurhonden leverde niets op.