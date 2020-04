Connect on Linked in

Een woning aan de Sportcentrumlaan in Sittard is woensdagavond beschoten. Bij het incident raakte niemand gewond. Er is mogelijk geschoten vanuit een auto. De politie zegt op zoek te zijn naar een voertuig dat kort na het incident is weggereden in de richting van de Hemelsley.

Het incident gebeurde rond 22.45. Over de auto en het aantal inzittenden is niets bekend.