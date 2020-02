Connect on Linked in

In Waalwijk is maandagmiddag een woning aan de Burgemeester van der Klokkenlaan beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en is bezig met een onderzoek.

De melding van een schietpartij kwam rond 12.15 binnen. In het huis trof de politie een kogelinslag aan. In het pand naast het huis waar een kogelgat werd gevonden zit een opleidingsinstituut. Het motief voor het schietincident is nog onbekend. Er is ook nog geen verdachte opgepakt.