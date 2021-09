Huizen in Vianen en Amsterdam beschoten

Connect on Linked in

De politie Midden-Nederland is in Vianen bezig met een onderzoek naar de beschieting van een woning. Vrijdagochtend werd rond 03.30 een woning aan de Joke Smitlaan beschoten. Ook in Amsterdam-Nieuw-West is een woning onder vuur genomen.

Vannacht kreeg de politie meerdere meldingen binnen over harde knallen bij een huis in Vianen. De politie trof ter plaatse meerdere kogelgaten aan. Er raakte niemand gewond geraakt bij het incident. Er zijn geen verdachten aangehouden. Er is een forensisch- en een buurtonderzoek gestart, en de politie zoekt camerabeelden.

In Amsterdam-Geuzenveld namen onbekenden een woning aan de Dirk Sonoystraat onder vuur. Dat gebeurde volgens de politie even na 01.30. Er zijn meerdere inslagen aan de voorzijde van de woning. Bij het incident raakte niemand gewond. Ook hier doen experts forensisch sporenonderzoek.