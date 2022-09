Ibiza: criminele organisatie handelde in keur aan drugs (VIDEO)

Connect on Linked in

Op feesteiland Ibiza en in de regio Catalonië heeft de Spaanse Guardia Civil na een internationaal onderzoek twaalf doorzoekingen gedaan en twaalf mensen gearresteerd op verdenking van de handel in, en productie van, vele soorten drugs. Er is cocaïne, ketamine, xtc en 2CB (wat in Spanje roze cocaïne wordt genoemd) in beslag genomen. Ook in Colombia zijn twee mensen aangehouden. Ook de Nederlandse justitie was bij de actie betrokken.

Colombia

Dinsdag waren er invallen door arrestatieteams in de steden Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Es Cubells en op Ibiza. Het onderzoek is nog gaande en meer aanhoudingen worden verwacht. Tegelijkertijd zijn er in Colombia aanhoudingen verricht van twee personen die daar voor de criminele organisatie grote hoeveelheden cocaïne zouden willen gaan kopen.

Ketamine

Bij huiszoekingen is 13,25 kilo 2CB in beslag genomen. Dat is de grootste inbeslagname in Spanje van deze stof ooit. Verder zijn 16,4 kilo cocaïne, 5,6 kilo ketamine, 87.000 pillen met verschillende werkzame stoffen, 439.000 euro, 30.000 Britse pond, en 12.000 dollar in cash gepakt. Ook namen de agenten tien middelgrote en dure auto’s en enkele luxe horloges mee.

Vuurwapens

De verdachten beschikten over drie pistolen of revolvers, en over een machinepistool met geluiddemper, en verder over een grote hoeveelheid computers en telefoons. Dat alles, plus nog papieren administratie is ook in beslag genomen.

De Guardia Civil werkte samen met Europol, de Britse National Crime Agency, de politie in Colombia en de Nederlandse, Ierse en Duitse autoriteiten.