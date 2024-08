‘Identiteit anonieme getuigen viervoudige growshopmoord moet geheim blijven’

Connect on Linked in

Enkele getuigen in het strafproces rond de Enschedese viervoudige growshopmoord kunnen niet anoniem worden gehoord. Dat stelt de onderzoeksrechter, die meerdere opties heeft bekeken, maar het risico dat de identiteit van de getuigen dan wordt onthuld te groot acht. Dat zou levensgevaarlijk zijn voor de mysterieuze getuigen.

Betrouwbaar

RTV Oost schrijft dat de onderzoeksrechter zich de afgelopen tijd heeft gebogen over de anonieme getuigen. Hun verklaringen worden betrouwbaar geacht en kunnen wat haar betreft worden ingebracht als bewijsmateriaal in het hoger beroep.

Voor Denis A., die samen met zijn in 2022 overleden vader Camil en zijn oudere broer Dejan in 2020 tot levenslang werd veroordeeld, kunnen de verklaringen cruciaal zijn om in hoger beroep alsnog aan levenslang te ontsnappen.

Niet geschoten

De anonieme getuigen hebben namelijk verklaard dat Denis A. op de bewuste 13 november 2018 in de growshop aanwezig was, maar niet heeft geschoten. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document dat in handen is van RTV Oost.

Tijdens een vorige zitting in hoger beroep op 1 december 2023, bleek dat in een periode van anderhalf jaar meerdere getuigen zich bij justitie hadden gemeld die verklaarden dat Denis A. niet had geschoten.

Levensgevaarlijk

In afwachting van de vraag van een officier van justitie of deze getuigen alsnog anoniem kunnen worden gehoord, werd daarop het hoger beroep aangehouden. De onderzoeksrechter komt echter tot de conclusie dat dit niet mogelijk is, omdat de kans groot is dat hun identiteit wordt onthuld als bekend wordt dat deze anonieme bronnen gesprekken hebben gevoerd met het Openbaar Ministerie. Dat zou volgens de onderzoeksrechter levensgevaarlijk zijn.

De getuigen eventueel verplicht oproepen, is volgens de onderzoeksrechter ook geen optie. Daarmee ontstaat immers het risico dat potentieel toekomstige getuigen ervan afzien ooit nog met justitie in gesprek te gaan.

Maandag gaat voor het gerechtshof het hoger beroep tegen Denis en Dejan A. verder, maar het gaat om een procedurele zitting waarbij inhoudelijk verder niets behandeld wordt.