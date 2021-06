Hof staat nieuw onderzoek toe in zaak ‘kwartetmoord’

Connect on Linked in

Het hof heeft toestemming gegeven voor aanvullend onderzoek in aanloop naar het hoger beroep van de Enschedese kwartet-moordzaak.

Extra onderzoek

Alle onderzoekwensen van de advocaten van de tot levenslang veroordeelde verdachten in de viervoudige moordzaak zijn ingewilligd. Dat meldt RTV Oost.

Er zal worden bekeken of er kruitsporen zitten op het petje van een van de veroordeelde zoons.

Ook komt er een extra rapport over sporen op een kabel van een bewakingssysteem in de growshop waar in november vier lichamen werden aangetroffen.

Verder zullen deskundigen bekijken hoe nauwkeurig stappentellers in de telefoon van verdachten zijn, waarmee justitie het tijdstip van overlijden heeft kunnen berekenen.

Ook mogen de advocaten een Vietnamese man die de levenloze lichamen vond vragen stellen. Als de man kan worden gevonden.

Levenslang

In november 2018 werden Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) en Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo en Max Klaassen (62) uit Arnhem overdag van dichtbij door het hoofd geschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat.

Vader Camil A. en zijn zoons Dejan en Denis werden hiervoor tot levenslang veroordeeld. Dat gebeurde op basis van bloedsporen in hun auto van het slachtoffer Nguyen, DNA-sporen van beide zoons op de plaats delict en camerabeelden die zouden aantonen dat ze tijdens de moorden in het pand waren.

Gericht

Aanleiding voor de moordpartij was een conflict over de kwaliteit van een partij wietstekjes. De slachtoffers werden met negen kogels gericht door hun hoofd doodgeschoten. Tot nu toe zwegen de verdachten in deze zaak. Hoewel niet duidelijk is wie van hen wie heeft neergeschoten, meende de rechter dat dit niet uitmaakte voor de straf, omdat men de hele tijd samen was.