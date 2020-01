Ier opgepakt die door Nederland werd gezocht

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft in de plaats Adeje op het eiland Tenerife een 32-jarige Ier opgepakt die door de Nederlandse justitie wordt gezocht. Er liep een Europees Aanhoudingsbevel tegen de man in verband met de verdenking van betrokkenheid bij een gijzeling.

Volgens de politie op Tenerife heeft de Ier banden met de georganiseerde misdaad in het Verenigd Koninkrijk. De aanhouding vond plaats nadat de politie in Marbella een tip naar Tenerife had gestuurd over de mogelijke verblijfplaats van de man.

De man had zich onder een schuilnaam ingeschreven in een hotel. Nadere gegevens over zijn identiteit en de gijzeling waar hij bij betrokken zou zijn ontbreken.