Iers/Nederlandse drugsclans opgerold vanwege cocaïne- en wiethandel

De Ierse en Nederlandse recherche hebben vrijdag tijdens een gezamenlijke operatie twee drugsorganisaties opgerold die op grote schaal cocaïne en wiet zou hebben gesmokkeld van Nederland naar Ierland. In een pand in Amsterdam is bij een inval zestien kilo cocaïne gevonden, met een straatwaarde van ruim een miljoen euro in Ierland. Dat schrijft The Irish Sun.

In hoofdstad Dublin en omstreken werden vijf panden binnengevallen. Daarbij werd in totaal voor ruim 5,5 miljoen euro aan wiet in beslag genomen door de belastingdienst van Rosslare Europort. Ook werd ongeveer 70.000 euro cash, een motor en versleutelde communicatieapparatuur in beslag genomen. De Ierse politie verwacht nog meer arrestaties te verrichten.

Bij een inval in een pand in Amsterdam werd zestien kilo cocaïne gevonden. Daarbij is een 40-jarige man uit Dublin opgepakt.