Ierse militairen enteren vrachtschip uit Curaçao: 2,2 ton cocaïne gepakt (UPDATE VIDEO)

Ierse militairen zijn afgelopen dinsdag voor de kust van Cork aan boord van een vrachtschip gegaan waarop zeker 2,2 ton cocaïne werd vervoerd. Het schip was aangekomen vanaf Curaçao. De actie werd in de vroege ochtend uitgevoerd door leden van de Army Ranger Wing, een elite-eenheid van het Ierse leger. Daarna kwamen ambtenaren van de Gardaí en Douane aan boord om het schip te doorzoeken. Een van de aangehouden verdachten is een Nederlander.

Zandbank

Waarschijnlijk is er sprake geweest van een zeer grote smokkeloperatie. De Gardaí denkt dat de bulkcarrier een moederschip was was dat eerder een grote partij cocaïne heeft overgezet op een visserschip. Maandag werd een trawler, die aan de grond was gelopen voor de Ierse kust bij Wexford, gecontroleerd op drugs. Het vermoeden was dat de bemanning van de trawler de drugs over boord heeft gezet.

Zondagavond laat liep het visserschip aan de grond op een zandbank. Het is ook mogelijk dat de drugs door de hevige weersomstandigheden verloren zijn gegaan. Het schip was op vrijdagavond, slechts enkele uren nadat hij door een onbekende koper was gekocht, uitgevaren. Twee mannen, vermoedelijk afkomstig uit Groot-Brittannië en Oost-Europa, werden bij slecht weer uit de trawler gered. Het slechte weer bemoeilijkte een zoekactie naar de cocaïne.

Er zijn in ieder geval drie mannen gearresteerd. Een betrouwbare bron die spreekt op voorwaarde van anonimiteit zegt aan Crimesite dat één van de aangehouden verdachten een Nederlander is.

Willemstad

Bulkcarrier MV Matthew verliet op 18 augustus Willemstad op Curaçao. Ook dit schip raakte door het slechte weer in de problemen. Het kwam dit weekend voor de zuidkust van Ierland zonder stroom te zitten, door motoruitval. Maandagavond werd al door een helikopter een medische evacuatie van het schip uitgevoerd omdat er een bemanningslid ernstig ziek was geworden.

Het schip heette voorheen MV Sea Beauty, MV Peregrine, MV Akson Sara en MV Honmon. Toen voer het onder Chinese vlag. In 2020 werd het MV Matthew.

Het schip zou afgelopen zomer van Aruba naar Curaçao zijn gevaren en daar op 18 augustus zijn vertrokken, officieel op weg naar Georgetown in Guyana.

Het is onduidelijk welke route het vrachtschip daadwerkelijk heeft gevolgd nadat het Willemstad had verlaten. Bronnen hebben aan de Irish Times gezegd dat het schip een tijdje van de radar lijkt te zijn verdwenen, waarschijnlijk is de transponder uitgezet.

MAOC

Het vaart nu onder Panamese vlag, maar is in eigendom bij het bedrijf Matthew Maritime Inc, op de Marshall Eilanden in de Grote Oceaan.

De operatie is uitgevoerd in samenwerking met de Drug Enforcement Administration (DEA), en de Franse autoriteiten. Er was een tip over het transport binnen gekomen.

Het MAOC in Lissabon hield de Matthew al onder observatie. Het MAOC houdt scheepvaart- en luchtvaartverkeer in het gebied van de noordelijke Atlantische Oceaan in de gaten. De organisatie is een samenwerkingsverband van Frankrijk, Italië, Ierland, Nederland, Spanje en Portugal.