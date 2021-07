‘IJslandse voetbalinternational Sigurdsson opgepakt in zedenzaak’

Connect on Linked in

De IJslandse voetbalinternational Gylfi Sigurdsson (31), die uitkomt voor Everton, is op vrijdag 16 juli gearresteerd in een veelbesproken zedenzaak. IJslandse media hebben bevestigd dat het om de middenvelder gaat. De geruchten deden in Engeland al langer de ronde. De speler is tijdens het politieonderzoek op borgtocht vrijgelaten.

In Engelse media kwamen maandag de eerste details over de zedenzaak met naar verluidt één of meerdere minderjarigen naar buiten. De man die door de politie in Manchester was opgepakt zou een 31-jarige speler van een Premier League-club zijn, die getrouwd is en regelmatig uitkomt voor zijn land. Daarbij werd direct gesteld dat de club in kwestie Everton zou zijn.

Kindermisbruik

De voetballer wordt verdacht van kindermisbruik. Wat de aanklacht precies is, is nog niet bekend. Sigurdsson werd afgelopen vrijdag opgepakt, maar werd kort daarna op borgtocht vrijgelaten. Everton bracht maandagavond een statement naar buiten dat er een speler van het eerste elftal is geschorst vanwege een politieonderzoek. De club werkt samen met de autoriteiten en doet verder geen uitlatingen over de zaak.

Begin juli werd de woning van de speler al doorzocht en werden enkele voorwerpen in beslag genomen door de Engelse politie.

Volgens de IJslandse krant Vísir heeft de Deense energiedrank State Energy (waarvan Sigurdsson een van de gezichten is) alle reclame-uitingen met de voetballer uit de supermarkten van Hagkaup gehaald.

74 interlands

Gylfi Sigurdsson tekende in 2017 een contract bij Everton waar hij de duurste aankoop ooit was. Hij is sinds 2010 international van IJsland, waarvoor hij 74 interlands speelde. Ook is de vedette negenvoudig IJslands voetballer van het jaar.