‘Ik heb het niet gedaan, kan dus geen berouw tonen’ | Ook voormalige leider politieonderzoek twijfelt aan schuld Olaf H.  

Door het hoofd geschoten Het gaat om de de moord op Jo en Ine Zwakhalen uit Sittard in 2003. Olaf H. zou Jo en Ine in hun woning in Sittard hebben doodgeschoten. Kleindochter Audrey, destijds negen jaar oud, werd daarbij door het hoofd geschoten. Ze lag lang in coma, maar overleefde de schietpartij. Later zou ze Olaf aanwijzen als de dader. Die heeft altijd ontkend dat hij de moordenaar is en zegt dat hij de echte dader die dag heeft gezien.

Omdat getuigen echter Olaf zagen wegrennen, waren politie en justitie ervan overtuigd dat hij de enige dader kon zijn. Ook de rechtbank en het gerechtshof kwamen tot die overtuiging.

In de laatste aflevering van podcastmaker Sanne Boer die ruim zestig uur telefonisch sprak met Olaf H., komt anoniem de voormalige leider van het politieteam aan het woord. Hij vertelt dat er geen direct bewijs was. ‘Het was een dunne zaak die twee kanten op kon gaan. Hard bewijs ontbrak en dus blijven er twijfels.’

Ook aan de herinnering van de negenjarige dochter werd destijds getwijfeld door een deskundige.

Bloedspoor

Mogelijk komt er nu een nieuw verzoek bij de Hoge Raad om de zaak te herzien, wat eventueel zou kunnen leiden tot een vrijspraak. Daarvoor moet eerst bij het Nederlands Forensisch Instituut een bloedspoor worden onderzocht dat werd aangetroffen op een houten poortje aan de achterkant van de woning in Sittard, schrijft L1.

Getuigen en Olaf H. verklaarden eerder dat hij via de voorkant vluchtte na de schietpartij. Het bloed op het poortje zou dus kunnen zijn van de echte dader, als het verhaal van Olaf klopt.

Onschuld

Advocaat Geert-Jan Knoops ziet nog kansen om de onschuld van Olaf H. aan te tonen: ‘We gaan het verzoek indienen bij de Hoge Raad om dat bloedspoor te laten onderzoeken met de modernste dna-technieken.’

Dat kan volgens Knoops aanleiding zijn voor een nieuw herzieningsverzoek bij de Hoge Raad: ‘Dat bloedspoor was altijd onduidelijk en is nooit opgehelderd. Het kan een turning point zijn als dat zou wijzen naar een andere dader.’

En er is nog iets dat Knoops aan de Hoge Raad gaat vragen en dat heeft te maken met de kogelhulzen. Ook die zijn jaren geleden al eens op DNA onderzocht en ook daar kwam niets uit. Maar de advocaat vermoedt dat de huidige DNA-technieken ook in het geval van de hulzen nieuwe informatie kunnen opleveren over een mogelijke andere dader.

Rechtspsycholoog Peter van Koppen weet het niet, maar is wel duidelijk in zijn conclusie: ‘Er ligt meer bewijs voor zijn onschuld dan voor zijn schuld en daarom had hij nooit veroordeeld mogen worden.’

Spiegel

Olaf H. kan over enkele jaren gratie vragen aan de Koning na het uitzitten van 25 jaar gevangenisstraf. Een van de voorwaarden is echter het tonen van berouw. Olaf H.: ‘Ik heb het niet gedaan, dus ik kan geen berouw tonen. Dan zou ik moeten liegen om vrij te komen. Dat gaat niet gebeuren. Ik wil me altijd recht in de spiegel kunnen aankijken.’