‘Ik kan geen 10 miljoen betalen’

De Nederlandse staat wil van de in België en Duitsland voor hasjhandel veroordeelde Hagenaar Jack Romijn (54) nog tien miljoen euro aan crimineel verdiend vermogen incasseren. Romijn heeft na straffen in België en Duitsland in totaal 13 jaar gezeten en vreest nu dat de Staat hem hier nog drie jaar wil laten gijzelen als hij niet betaalt. ‘Ik heb het niet’, zegt hij, ‘en ik heb het ook nooit verdiend’.

11 ton

De Belgische rechter bepaalde in 2010 dat Romijn met internationale transporten van ruim 11 ton hasj (in de jaren 2003 en 2004) 10 miljoen euro zou hebben verdiend. Zijn thuisbasis was een paardenfokkerij in Arendonk (B). Hij kreeg in België in hoger beroep acht jaar cel en 110.000 euro boete. Het Antwerpse hof van beroep stelde vast dat Romijn de leider van een grote criminele organisatie was. En later veroordeelde een Duitse rechter hem ook tot een celstraf in een hasjzaak. In totaal zat Romijn in verschillende landen 13 jaar in de cel.

Inmiddels is hij enkele jaren op vrije voeten en runt hij in Nederland een autobedrijf waar zeven mensen aan het werk zijn. Zijn ontnemingszaak hebben de Belgen intussen overgedragen aan de Nederlandse justitie. In België is gijzeling in zijn ontnemingszaak niet mogelijk maar hier wel. En hier eist justitie nu betaling op straffe van gijzeling als hij niet snel over de brug komt.

Voorstel

Romijn zegt het vreemd te vinden dat hij na zoveel jaar als enige van de twaalf verdachten in zijn oude zaak in een ontnemingszaak voor de rechter wordt gesleept. Hij zegt ook nooit tot een bedrag van 10 miljoen te hebben geïncasseerd. Romijn: ‘ik heb een voorstel gedaan om vanaf nu een bedrag van 250 euro per maand af te betalen. Tien miljoen, ik weet echt niet waar ik het vandaan moet halen en ik heb het ook nooit gehad. Nog drie jaar zitten trek ik niet. Ik vind het te gek voor woorden dat ze op deze manier achter mij aan komen in zo’n oude softdrugszaak, terwijl er nu sprake van is dat ze softdrugs willen gaan legaliseren.’

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft aan Romijn laten weten dat zijn voorstel van 250 euro per maand ‘in geen verhouding staat’ tot zijn volgens de rechter crimineel verdiende vermogen. Romijn moet uiterlijk op 31 juli met een afbetalingsvoorstel komen. Anders komt hij wederom vast te zitten.