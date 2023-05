‘Ik werd volledig in elkaar getimmerd door de politie’

Connect on Linked in

Een verdacht familielid uit de Taghi-familie stelt dat hij bij zijn aanhouding door de politie in elkaar is geslagen. De rechtbank wil dat justitie uitlegt wat er is gebeurd. Dit bericht De Telegraaf woensdag.

Beeld is ter illustratie

Recht

Ook vindt de rechtbank dat de verdachte het recht heeft om de belastende gespreksopnamen in zijn onderzoek te beluisteren. ‘Met het toestaan van de wensen wist de rechtbank een wraking door advocaat Van Soest af te wenden’, schrijft De Telegraaf woensdag in een rechtbankverslag. Het had wel tot gevolg dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in de rechtbank van Arnhem vandaag niet doorging, meldt de krant.

Netjes

Aimane T. werd 3,5 maand geleden naar eigen zeggen ‘volledig in elkaar getimmerd’ door de politie tijdens zijn aanhouding, ‘terwijl ik netjes meewerkte’. Zijn advocaat Wesley van Soest claimt dat hij foto’s heeft waarop T. te zien is met twee blauwe ogen.

Buit

Aimane S. zou volgens het Openbaar Ministerie tussen oktober 2020 en januari 2022 hebben gehandeld in onder meer cocaïne en automatische wapens. Op 25 februari 2021 zou hij ook hebben ingebroken in Culemborg. De buit bestond onder meer uit twee ton in euro’s, dure horloges, goudstaven en waardepapieren.